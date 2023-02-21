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Первое заседание по существу по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева назначено на 2 марта

11:00 | 21.02.2023 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Первое заседание по существу по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других фигурантов пройдет в Измайловском суде Москвы в четверг, 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт суда.

Первое заседание по существу по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева назначено на 2 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление было вынесено в ходе предварительного судебного заседания в минувший понедельник, 20 февраля.

Первоначально заседание было назначено на 17 февраля, однако его отложили.

Решение о передаче дела Ивана Белозерцева в Измайловский суд Москвы было принято Верховным судом России в ноябре 2022 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

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