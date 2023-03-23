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Вынесен приговор Ивашкову и Ходосу по делу о взяточничестве

10:30 | 23.03.2023 | Криминал

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Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления судебного департамента в Пензенской области Алексею Ивашкову и архитектору Льву Ходосу, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» соответственно. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой следственного управления СКР по региону.

Вынесен приговор Ивашкову и Ходосу по делу о взяточничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника регионального управления судебного департамента за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и пензенскому архитектору — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Уголовное дело расследовано следователями следственного управления СК России по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками УФСБ региона», — сказано в пресс-релизе.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года заместитель начальника управления судебного департамента в Пензенской области обратился к ранее знакомому архитектору с предложением подыскать юридическое лицо для участия в аукционе на строительство здания суда с последующим заключением государственного контракта с целью получения от генерального подрядчика незаконного вознаграждения. Тот согласился и подыскал строительную организацию, ставшую единственным участником и победителем аукциона», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что после заключения госконтракта в период с декабря 2018 года по апрель 2020-го архитектор, выступая посредником во взяточничестве, лично получал от руководителя организации-генподрядчика взятки на общую сумму 6,7 млн. рублей, которые передавал заместителю начальника управления судебного департамента за своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной компании.

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«Посредник был задержан 28 августа 2020 года при передаче очередной взятки от подрядчика в размере 1,5 млн. рублей», — напоминается в сообщении.

В тексте уточняется, что экс-замначальника управления судебного департамента в Пензенской области приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 5 лет; также судом принято решение взыскать с взяткополучателя 6,7 млн. рублей, полученные преступным путем.

«Посреднику назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 67 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

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