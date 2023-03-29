В Бессоновском районе мужчина приговорен к четырем годам колонии за причинение смерти приятелю Криминал

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области приговорен к четырем годам колонии общего режима за причинение смерти приятелю.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 25 августа 2022 года житель Чемодановки встретил на улице двух знакомых. В ходе разговора один из приятелей в шутку начал наносить злоумышленнику удары руками по животу, тот попросил прекратить, однако приятель его просьбы проигнорировал. В итоге между ними произошла драка, мужчина нанес потерпевшему не менее трех ударов руками по голове», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что пострадавший скончался в больнице утром следующего дня от полученной черепно-мозговой травмы.

«Приговором суда жителю Бессоновского района назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.