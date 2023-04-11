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Житель Заречного поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 835 тыс. рублей

10:59 | 11.04.2023 | Криминал

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Пенза, 11 апреля 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1961 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 835 тыс. рублей.

Житель Заречного поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 835 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого заявитель подал заявку на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере 835 тыс. рублей на неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Позже зареченец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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