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Сотрудница офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации

11:15 | 18.04.2023 | Криминал

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Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Сотрудница офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Сотрудница офиса продаж сотового оператора подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в июле 2022 года подозреваемая в процессе выполнения служебных обязанностей, действуя из корыстных соображений, неоднократно осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным абонентов оператора связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой, а также установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

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