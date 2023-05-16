К 4,5 годам колонии приговорен экс-руководитель «Декор-Трейда» Николаев, от действий которого пострадали дольщики Криминал

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства назначено в Пензе бывшему гендиректору ЗАО «Декор-Трейд» Игорю Николаеву, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В суде установлено, что в период с февраля 2014 года по август 2017 года генеральный директор ЗАО «Декор-Трейд», осуществлявшего строительство многоквартирного жилого дома в районе улицы Измайлова города Пензы, заключал с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия в строительстве и получал по ним денежные средства, которые расходовал не по целевому назначению вопреки интересам дольщиков и самой организации», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что злоумышленник шесть раз получал в заем денежные средства, поступившие ЗАО «Декор-Трейд» от участников долевого строительства, и представлял в бухгалтерию фиктивные документы о приобретении на них товаров для организации, после чего подчиненные по его указанию вносили в отчетность сведения об исполнении им обязательств.

«Он же в период с июня 2017 года по март 2018 года договорился о продаже нежилого помещения организации другому юридическому лицу и попросил банковские векселя в счет оплаты по указанному договору на сумму 10,5 млн. рублей передать третьему лицу в счет якобы образовавшейся у ЗАО «Декор-Трейд» задолженности по договору поставки стройматериалов, который в действительности не заключался. Векселя получило подставное лицо и передало злоумышленнику, использовавшему их на свое усмотрение», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что от действий руководителя ЗАО «Декор-Трейд» пострадали более 400 граждан и юрлиц, а сумма причиненного ущерба превысила 155 млн. рублей.

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«С целью решения проблемы обманутых дольщиков ЗАО «Декор-Трейд» прокуратура Пензенской области в сотрудничестве с правительством региона провела большую работу. В 2018 году застройщик был включен в региональный реестр проблемных объектов, создана дорожая карта по восстановлению прав пострадавших граждан, разработан новый способ восстановления их прав путем прямого субсидирования достройки дома за счет средств регионального бюджета. На завершение строительства новым подрядчиком потребовалось чуть больше года и около 200 млн. рублей. Слаженные действия правительства и прокуратуры области позволили ввести дом в эксплуатацию уже в декабре 2019 года», — напоминается в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что в настоящее время права участников долевого строительства восстановлены, многоквартирный дом достроен ООО «Пензенский строитель», квартиры переданы гражданам в надлежащем состоянии.

«После вступления приговора [Железнодорожного районного суда Пензы] в законную силу прокуратура области примет меры ко взысканию с виновного понесенных бюджетом Пензенской области затрат на восстановление прав участников долевого строительства», — говорится в сообщении.