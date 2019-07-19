В Пензе завершено расследование дела в отношении экс-руководителя «Декор-Трейда» Криминал

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Аношин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Декор-Трейд» Игоря Николаева, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«В ходе предварительного расследования установлено, что 49-летний житель Пензы, являвшийся руководителем ЗАО «Декор-Трейд», с апреля 2014 года по 2017-й совершил нецелевое использование денежных средств 416 участников долевого строительства многоквартирного жилого дома переменной этажности, находящегося в микрорайоне №4 «Среда» жилого района «Сосновка», застройщиком которого выступала эта организация. Денежные средства дольщиков злоумышленник направил на нужды возглавляемой им компании, не связанные со строительством дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, согласно материалам дела, руководитель ЗАО присвоил денежные средства в сумме свыше 50 млн. рублей четырех дольщиков, заключивших договоры непосредственно с ним на приобретение жилых и нежилых помещений в строящемся доме.

«Кроме того, он присвоил полученные им под отчет и в качестве займа денежные средства ЗАО «Декор-Трейд» в сумме более 21,8 млн. рублей, а также свыше 36,4 млн. рублей, переданные покупателем одного из имущественных комплексов по производству гофротары во исполнение сделки», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что данный факт установлен в ходе прокурорской проверки, когда удалось выявить фиктивный договор от июня 2017 года от имени общества на приобретение энергетического напитка, не поступавшего на его склады.

«Злоумышленник также завладел денежными средствами в сумме 10,5 млн. рублей при реализации имущественного комплекса ЗАО «Декор-Трейд», — добавила представитель прокуратуры.

По ее словам, уголовное дело насчитывает 112 томов, на имущество обвиняемого, который находится под подпиской о невыезде, на сумму около 26,5 млн. рублей наложен арест.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — подытожила Светлана Артамонова.

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ЖК «Маяковский» планируется сдать до конца 2019 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2018 года ЗАО «Декор-Трейд» было признано банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член краснодарской межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов.

В октябре стало известно, что завершать строительство дома будет ООО «Пензенский строитель». Тогда, комментируя планы по вводу объекта в эксплуатацию от лица застройщика, депутат городской думы Юрий Крячко предположил, что это удастся сделать в августе 2019 года.

Примерно в то же время дольщики АО «Декор-Трейд» приняли решение о создании жилищно-строительного кооператива «Маяковский».

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 7 декабря 2018 года права застройщика на проблемный дом со степенью готовности 74% и земельный участок площадью около 14 тыс. кв. метров были переданы ЖСК.

19 декабря переход прав был зарегистрирован в установленном порядке.