Житель Пензенской области предстанет перед судом за публикацию в соцсети интимных снимков своей супруги Криминал

Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. 26-летний житель Пензенского района Пензенской области, опубликовавший в социальной сети интимные фотографии своей супруги без ее согласия, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 12 января 2023 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой без ее согласия распространил в одной из социальных сетей фотографии интимного характера с ее изображением, составляющие личную тайну потерпевшей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что снимки были доступны неограниченному кругу лиц.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в тексте.