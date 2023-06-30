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В Пензе возбуждено дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению

10:08 | 30.06.2023 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области на основании материалов, предоставленных ФСБ России и региональным УФСБ, возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению.

В Пензе возбуждено дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области повлекло необоснованное завышение обществом с ограниченной ответственностью «Горводоканал» тарифа на водоотведение для абонентов города Пензы на 2022 год, что существенно нарушило права и охраняемые законом интересы граждан, общества и государства», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, изъята служебная документация, имеющая значение для дела.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сферу регулирования тарифов и энергосбережения в Пензенской области курировала Наталья Клак.

С сентября 2013 года она возглавляла региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению, которое в 2021 году было преобразовано в департамент.

Осенью 2022 года полномочия департамента были переданы министерству ЖКХ и гражданской защиты населения региона. Наталья Клак заняла пост первого замминистра.

В минувшую среду, 28 июня, распоряжением губернатора Наталья Клак была освобождена от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

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