До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством Криминал

Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1977 года рождения, который угрожал соседу убийством.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что вечером мужчина находился около своего многоквартирного дома, расположенного на проспекте Строителей, где у него возникла словесная перепалка с соседом 2000 года рождения. В ходе возникшей ссоры между ними злоумышленник стал угрожать мужчине убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».