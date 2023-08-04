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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством

09:36 | 04.08.2023 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1977 года рождения, который угрожал соседу убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший соседу убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что вечером мужчина находился около своего многоквартирного дома, расположенного на проспекте Строителей, где у него возникла словесная перепалка с соседом 2000 года рождения. В ходе возникшей ссоры между ними злоумышленник стал угрожать мужчине убийством ножом. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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