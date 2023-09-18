00:30:46 Вторник, 19 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменском районе полицейские раскрыли кражу металла с территории бывшего завода

09:59 | 18.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. Полицейские Каменского района Пензенской области раскрыли кражу металлических конструкций общим весом около 500 кг, которые находились на территории бывшего завода.

В Каменском районе полицейские раскрыли кражу металла с территории бывшего завода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 47-летний мужчина и ранее судимая 30-летняя гражданка. [...] По их словам, они находились в затруднительном финансовом положении, в связи с чем злоумышленница предложила своему товарищу совершить кражу. В течение нескольких дней они похищали металлические конструкции и сдавали их в пункт приема лома черного металла. После этого на вырученные денежные средства сообщники по краже покупали алкогольную продукцию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Читайте также
Житель Кузнецкого района угрожал супруге убийством, возбуждено дело Полиция разыскивает водителя, который врезался в световую опору в Пензе и скрылся
В Башмаковском районе водитель автомобиля сбил пешехода и скрылся В Никольском районе молодой человек пострадал при опрокидывании мотоцикла
Житель Белинского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе девушка поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 250 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама