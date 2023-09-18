В Каменском районе полицейские раскрыли кражу металла с территории бывшего завода Криминал

Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. Полицейские Каменского района Пензенской области раскрыли кражу металлических конструкций общим весом около 500 кг, которые находились на территории бывшего завода.

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«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 47-летний мужчина и ранее судимая 30-летняя гражданка. [...] По их словам, они находились в затруднительном финансовом положении, в связи с чем злоумышленница предложила своему товарищу совершить кражу. В течение нескольких дней они похищали металлические конструкции и сдавали их в пункт приема лома черного металла. После этого на вырученные денежные средства сообщники по краже покупали алкогольную продукцию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.