15:56:13 Четверг, 21 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон из сумки, оставленной в фойе храма

09:28 | 21.09.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жителя Пензы, совершившего кражу смартфона из сумки, которую в фойе храма оставила 66-летняя женщина, пришедшая на литургию.

В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон из сумки, оставленной в фойе храма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стражи правопорядка выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего. При последовавшем разбирательстве сотрудники уголовного розыска совместно с патрульно-постовыми полиции установили, что [...] к хищению причастен 46-летний местный житель. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый признался в содеянном, раскаялся и рассказал, что, увидев сумку, дождался, пока ее владелица уйдет, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил смартфон.

В пресс-релизе указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также
В Бессоновском районе внук угрожал бабушке убийством, возбуждено уголовное дело На здании пензенского планетария установили табличку со светодиодной подсветкой
Пензенец после общения с «сотрудником банка» лишился 200 тыс. рублей В Каменке завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя
Под Пензой из Суры извлекли тело мужчины Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама