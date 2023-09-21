В Пензе сотрудники полиции вычислили мужчину, который похитил смартфон из сумки, оставленной в фойе храма Криминал

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили жителя Пензы, совершившего кражу смартфона из сумки, которую в фойе храма оставила 66-летняя женщина, пришедшая на литургию.

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«Стражи правопорядка выехали на место происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего. При последовавшем разбирательстве сотрудники уголовного розыска совместно с патрульно-постовыми полиции установили, что [...] к хищению причастен 46-летний местный житель. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый признался в содеянном, раскаялся и рассказал, что, увидев сумку, дождался, пока ее владелица уйдет, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил смартфон.

В пресс-релизе указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.