Осуждены четверо жителей Пензенской области, оформлявшие на абонентов операторов связи SIM-карты без их согласия Криминал

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил штрафы от 50 до 100 тыс. рублей четверым жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Пензенской области установлено, что осужденные, действуя из корыстной заинтересованности, осуществляли неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным абонентов операторов связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с доступом к сведениям, составляющим коммерческую тайну, а один из них признан виновным по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

В сообщении уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор вступил в законную силу.