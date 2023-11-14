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В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 2 млн. рублей

09:15 | 14.11.2023 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1946 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась почти 2 млн. рублей.

В Пензе пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице снять деньги с банковской карты и перевести их на «безопасный счет».

«После этого женщина сняла денежные средства и, воспользовавшись банкоматом, перечислила почти 2 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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