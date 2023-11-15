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В Пензе мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти матери

13:38 | 15.11.2023 | Криминал

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Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. 52-летний житель Пензы приговорен к 8 годам колонии строгого режима за причинение смерти матери.

В Пензе мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за причинение смерти матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 28 на 29 июня 2023 года в квартире на улице Карла Маркса в городе Пензе мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта нанес матери несколько ударов руками по голове. На следующий день пострадавшая была госпитализирована и скончалась в больнице 7 июля от полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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