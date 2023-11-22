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В отношении пожилого жителя Белинского района возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины

10:10 | 22.11.2023 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено в отношении 73-летнего жителя Белинского района Пензенской области.

В отношении пожилого жителя Белинского района возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 9 ноября 2023 года в городе Белинский подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым. В ходе возникшего конфликта из-за того, что гость не хотел уходить из его дома, подозреваемый вооружился имевшимся у него гладкоствольным ружьем и произвел выстрел по ногам потерпевшего. Пострадавший мужчина получил огнестрельную рану ноги, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью, после чего покинул жилище злоумышленника», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 47-летний потерпевший был госпитализирован, ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет.

«Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Орудие преступления изъято в ходе осмотра места происшествия. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.

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