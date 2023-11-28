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Прокурор запросил 13 и 12 лет колонии для экс-губернатора Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля

15:14 | 28.11.2023 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Гособвинитель в ходе прений сторон запросил 13 лет лишения свободы для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и 12 лет бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

Прокурор запросил 13 и 12 лет колонии для экс-губернатора Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима», — сказал защитник.

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Ивана Белозерцева прокурор попросил приговорить к 13 годам колонии строгого режима.

Для Евгении Шпигель — супруги Бориса Шпигеля — гособвинитель запросил 9 лет колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.

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