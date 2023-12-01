Пензенец угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензы в ходе конфликта на почве ревности угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В УМВД России по городу Пензе поступило заявление от местной жительницы об угрозе физической расправы со стороны мужа. По указанному адресу прибыл участковый. [...] Установлено, что между супругами возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ревновать жену. После этого набросился на женщину с ножом и стал угрожать ей убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил стражам порядка, что на преступление его толкнуло злоупотребление алкоголем. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.