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Житель Пензенской области угрожал родственнице убийством, возбуждено уголовное дело

15:54 | 18.12.2023 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Житель Пензенской области угрожал родственнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Пензенской области угрожал родственнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в тот день она со своим родственником распивала спиртные напитки в доме. В ходе застолья мужчина попросил денежные средства на покупку алкоголя, [...] она ему отказала. В ходе возникшего конфликта злоумышленник стал угрожать ей убийством топором», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщине удалось выбежать из дома и обратиться в полицию.

«Подозреваемый дал признательные показания. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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