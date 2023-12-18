Житель Пензы обвиняется в убийстве молодого мужчины Криминал

Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. 43-летний житель Пензы обвиняется в убийстве молодого мужчины.

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«По данным следствия, вечером 2 декабря 2023 года в квартире дома на улице Ульяновской в Пензе обвиняемый в процессе распития спиртного вспомнил, что несколькими днями ранее между ним и соседом произошел конфликт из-за незначительного повода, в связи с чем решил совершить его убийство. Пройдя в комнату соседей, он увидел спящего потерпевшего и нанес ему один удар в область груди имевшимся при себе ножом. 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что после совершения убийства мужчина ушел к себе в комнату, где и был задержан сотрудниками полиции.

«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее злоумышленник уже был судим за угон, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, применение насилия в отношении представителя власти. Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.