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В суд направлено уголовное дело по обвинению пятерых жителей Пензенской области в диверсиях и преступлениях против собственности

17:07 | 18.12.2023 | Криминал

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Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР завершило расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Пензенской области, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия», ч. 1 и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», а также ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В суд направлено уголовное дело по обвинению пятерых жителей Пензенской области в диверсиях и преступлениях против собственности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе следствия установлено, что в декабре 2022 года обвиняемые – местные жители 17, 18 и двое 24 лет, действуя группой лиц, на территории города Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге — релейного шкафа и поста секционирования контактной сети, чем причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тыс. рублей. Объекты поджога, а также подробные инструкции по изготовлению горючей смеси и поведении на месте преступления были направлены несовершеннолетнему посредством сообщений через мессенджер с абонентского номера, подключавшегося к сети через украинские серверы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник, 18 декабря.

В нем отмечается, что противоправные действия злоумышленников были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

В тексте указано, что в ходе следствия обвиняемые частично возместили причиненный ущерб.

«Также несовершеннолетний в 2022 году совершил ряд преступлений против собственности, тайно похитив велосипед, мобильный телефон и игровую приставку, а также завладев мошенническим путем мобильным телефоном. Кроме того, один из обвиняемых 1998 года рождения совместно со своей знакомой 2004 года рождения, являвшейся студенткой местного колледжа, в октябре 2022 года сняли с банковского счета не принадлежащие им денежные средства, совершив их хищение», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователями собрана необходимая доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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