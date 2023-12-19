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Жительница Пензы лишилась денег при продаже детских электронных качелей

09:27 | 19.12.2023 | Криминал

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Пенза, 19 декабря 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1997 года рождения лишилась денег, пытаясь продать детские электронные качели по объявлению в интернете.

Жительница Пензы лишилась денег при продаже детских электронных качелей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, после размещения объявления девушке написал неизвестный и сообщил, что готов купить качели.

«С целью получения денежных средств за товар покупатель предложил заявительнице перейти по ссылке, которую он отправил на ее электронную почту. Девушка [...] выполнила все инструкции собеседника и обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание [...] более 20 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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