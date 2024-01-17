Иск Генпрокуратуры о взыскании с Белозерцева, Шпигеля и других соответчиков более 9,9 млрд. рублей будет рассмотрен в закрытом режиме Криминал

Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы будет рассматривать иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и ряда других соответчиков денежных средств, которые, по мнению надзорного ведомства, были получены незаконным путем, в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

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«Рассмотреть гражданское дело [...] в закрытом судебном заседании», — сказала судья Екатерина Шмонина в ходе первого судебного заседания, которое состоялось в минувший вторник, 16 января.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что материалы дела содержат персональные данные участников процесса, материалы с грифом «для служебного пользования», а также материалы уголовного дела в отношении Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля и других фигурантов, на которых строится позиция обвинения.

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Как следует из карточки дела, размещенной на сайте суда, истцом выступает заместитель генерального прокурора РФ, ответчиками — Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Евгения Шпигель, Антон Колосков, АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», ООО «БиоСамарФарм», ООО «Биотэк», ООО «Интермедфарм» и ОАО «Фармация».

В качестве третьего лица привлечен Минздрав Пензенской области.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте суда 16 января, сумма заявленных денежных средств, подлежащих обращению в доход Российской Федерации, составляет 9 млрд. 913 млн. 729 тыс. 330 рублей 31 копейку.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.