Суд огласит приговор Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела о взятках 22 января Криминал

Пенза, 10 января 2024. PenzaNews. Измайловский суд Москвы огласит приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам дела о взятках 22 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приговор Белозерцеву, Шпигелю и другим фигурантам дела 22 января в 14.00», — сказал Алексей Шуварин, защищающий Ивана Белозерцева.

Читайте также

Генпрокуратура требует взыскать с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля 9,9 млрд. рублей

Гособвинитель в ходе прений сторон запросил 13 лет колонии строгого режима для Ивана Белозерцева, 12 лет — для Бориса Шпигеля. Его супругу Евгению Шпигель прокурор попросил приговорить к 9 годам колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков обвиняются в даче взятки, родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков — в посредничестве во взяточничестве.

Все фигуранты уголовного дела находятся под стражей.