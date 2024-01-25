Защита Шпигеля и Белозерцева подаст апелляцию на приговор суда Криминал

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Адвокаты экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бывшего сенатора, председателя совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля обжалуют приговор суда по делу о взятках. Об этом ТАСС заявила защитник экс-сенатора Залина Фарниева.

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«Мы не согласны с приговором и подадим на него апелляцию», — сказала она.

По мнению адвоката, гособвинению не удалось доказать причастность бывшего сенатора к взяткам либо же к лоббированию чьих-либо интересов.

«Кроме этого, мы понимаем, что с учетом состояния здоровья Шпигеля этот срок для него почти как смертный приговор. Он уже не может передвигаться без инвалидного кресла, а обслуживает себя мой подзащитный лишь с помощью сокамерников», — сказала Залина Фарниева.

Борис Шпигель, который имеет проблемы с сердцем, не присутствовал в зале суда на оглашении приговора, а слушал его по видеосвязи.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.

Как сообщает СКР, следствием и судом установлено, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Иван Белозерцев лично и через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Ивану Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса.

Незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области госконтрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в Пензенской области.

Кроме того, Иван Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые незаконно хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области до их обнаружения и изъятия в ходе обыска.

По уголовному делу было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз. Общий объем уголовного дела составил 164 тома.

В целях обеспечения приговора в части штрафа наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд. рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Ивана Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Бориса Шпигеля.