В Пензе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. 40-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал брату убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В день совершения преступления братья вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Мужчины не сошлись во мнениях при просмотре выпуска новостей по телевизору. В ходе ссоры мужчина стал угрожать брату убийством ножом. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.