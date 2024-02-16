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В Пензе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело

09:12 | 16.02.2024 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. 40-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал брату убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В день совершения преступления братья вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Мужчины не сошлись во мнениях при просмотре выпуска новостей по телевизору. В ходе ссоры мужчина стал угрожать брату убийством ножом. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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