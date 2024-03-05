Жителя Пензы будут судить за убийство знакомого Криминал

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. 43-летний житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого.

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«По данным следствия, 30 ноября 2023 года между обвиняемым и его знакомым произошла ссора на улице. 2 декабря обвиняемый решил выяснить отношения с потерпевшим из-за вышеуказанного конфликта. Обвиняемый знал, что знакомый находится в гостях у его соседки в квартире на улице Ульяновской в Пензе. Вечером злоумышленник вооружился кухонным ножом и проследовал в квартиру соседки, где находился его знакомый. В комнате он обнаружил потерпевшего лежащим на диване. [...] Обвиняемый подошел к потерпевшему, нанес ножом один удар в область груди и покинул квартиру. 22-летний мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания мужчина по решению суда был заключен под стражу, вину он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.