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В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери

09:30 | 12.03.2024 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице, которая голосом, похожим на голос ее дочери, сообщила, что стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба необходимо через курьера передать деньги.

В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания звонившей. [...] О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своей дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.

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