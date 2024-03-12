В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 12 марта 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице, которая голосом, похожим на голос ее дочери, сообщила, что стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба необходимо через курьера передать деньги.

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«Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания звонившей. [...] О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своей дочерью», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в тексте.