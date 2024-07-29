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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику силового ведомства» и лишился 2,2 млн. рублей

09:20 | 29.07.2024 | Криминал

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Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1959 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что мошенники на его имя пытаются оформить кредит, лишился 2,2 млн. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику силового ведомства» и лишился 2,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил мужчину самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Заявитель [...] оформил несколько кредитов якобы на обустройство дачного участка. После этого мужчина перечислил все денежные средства на банковский счет, предоставленный собеседником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 2,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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