Апелляция признала законным решение суда о взыскании с Белозерцева, Шпигеля и других соответчиков более 8 млрд. рублей Криминал

Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Пензы от 26 января 2024 года о взыскании в доход государства с бывшего губернатора Ивана Белозерцева, экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и ряда других соответчиков более 8 млрд. 158 млн. рублей, полученных незаконным путем.

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«Согласно решению Октябрьского районного суда города Пензы от 26 января 2024 года с бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева И.А., руководителей и бенефициаров группы компаний «Биотэк» Шпигеля Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскова А.А., а также с ООО «Биотэк», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация «Биотэк», ОАО «Фармация», ООО «БиоСамарФарм», ООО «Интермедфарм» солидарно обращено в доход Российской Федерации 8 млрд. 158 млн. 102 тыс. 85, 59 рубля в солидарном порядке. Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015 года по март 2021 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облсуда в среду, 7 августа.

В нем добавляется, что на решение суда первой инстанции были поданы жалобы со стороны Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, Антона Колоскова, ОАО «Фармация» и ООО «БиоСамарФарм», а заместитель генерального прокурора России принес представление.

«По результатам их рассмотрения судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда вынесла определение, которым решение Октябрьского районного суда города Пензы оставлено без изменения. Решение вступило в силу 2 августа», — сказано в тексте.

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Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, Шпигель приговорен к 11 годам

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.