Суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля и других соответчиков более 8 млрд. 158 млн. рублей по иску Генпрокуратуры Криминал

Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и ряда других соответчиков денежных средств, полученных незаконным путем: согласно решению, в доход Российской Федерации обращено более 8 млрд. 158 млн. рублей.

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«Октябрьский районный суд города Пензы частично удовлетворил требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации к бывшему губернатору Пензенской области Белозерцеву И.А., руководителям и бенефициарам группы компаний «Биотэк» Шпигелю Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскову А.А., а также к ООО «Биотэк», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», ОАО «Фармация», ООО «БиоСамарФарм», ООО «Интермедфарм». Согласно решению суда, с ответчиков обращено в доход Российской Федерации 8 млрд. 158 млн. 102 тыс. 85 рублей 59 копеек в солидарном порядке», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда в пятницу, 26 января.

«Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015 года по март 2021 года», — добавляется в тексте.

Генпрокуратура просила суд обратить в доход Российской Федерации 9 млрд. 913 млн. 729 тыс. 330 рублей 31 копейку.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.

Как сообщает СКР, следствием и судом установлено, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Иван Белозерцев лично и через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн. рублей. Кроме того, Ивану Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса.

Незаконное вознаграждение предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области госконтрактов с ОАО «Фармация» на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также за общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в Пензенской области.

Кроме того, Иван Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года незаконно приобрел короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые незаконно хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области до их обнаружения и изъятия в ходе обыска.

По уголовному делу было допрошено 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз. Общий объем уголовного дела составил 164 тома.

В целях обеспечения приговора в части штрафа наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд. рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Ивана Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Бориса Шпигеля.