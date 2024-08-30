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Обвиняемый в смертельном ДТП в Кузнецке заключен под стражу

10:02 | 30.08.2024 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Суд в Кузнецке Пензенской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего водителя, который 27 августа 2024 года, будучи в состоянии опьянения, допустил наезд на автомобиль «Lada Priora» на встречной полосе, в результате чего погибли женщина и ребенок, а еще два человека попали в больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в смертельном ДТП в Кузнецке заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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