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Ивана Белозерцева лишили звания почетного гражданина Пензы

16:02 | 03.09.2024 | Криминал

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Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, получивший 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, лишен звания «Почетный гражданин города Пензы», в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Соответствующее решение депутаты гордумы седьмого созыва приняли в ходе внеочередной сессии во вторник, 3 сентября.

Ивана Белозерцева лишили звания почетного гражданина Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также признано утратившим силу решение гордумы о поощрении Ивана Белозерцева памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

На заседании присутствовали 28 депутатов из 34.

«За» все присутствующие проголосовали единогласно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

Ранее Иван Белозерцев был лишен региональных наград — ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской области», а также почетной грамоты и благодарности губернатора.

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