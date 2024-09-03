Ивана Белозерцева лишили звания почетного гражданина Пензы Криминал

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, получивший 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, лишен звания «Почетный гражданин города Пензы», в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. Соответствующее решение депутаты гордумы седьмого созыва приняли в ходе внеочередной сессии во вторник, 3 сентября.

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Также признано утратившим силу решение гордумы о поощрении Ивана Белозерцева памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

На заседании присутствовали 28 депутатов из 34.

«За» все присутствующие проголосовали единогласно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

Ранее Иван Белозерцев был лишен региональных наград — ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской области», а также почетной грамоты и благодарности губернатора.