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Суд рассмотрит в закрытом режиме просьбу Бориса Шпигеля освободить его от наказания

13:23 | 28.10.2024 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2024. PenzaNews. Преображенский суд Москвы рассмотрит в закрытом от СМИ режиме просьбу бывшего сенатора от Пензенской области, бизнесмена Бориса Шпигеля, получившего 11 лет колонии строгого режима по делу о взятках, освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассмотрит в закрытом режиме просьбу Бориса Шпигеля освободить его от наказания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ходатайство представителей прокуратуры подлежит удовлетворению», — огласила решение судья Наталья Бехтерева.

Борис Шпигель ранее неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Из-за состояния его здоровья процесс над ним шел по видеосвязи из СИЗО.

Перед началом судебного заседания защита Бориса Шпигеля заявила ряд ходатайств, в том числе представила письменное обязательство дочери осужденного о круглосуточном уходе за отцом.

Представители гособвинения попросили провести слушание дела в закрытом режиме, ссылаясь на «охраняемые законом сведения о здоровье осужденного».

Сам Борис Шпигель просил суд провести заседание в открытом режиме.

«Мне очень плохо, я практически умираю. Утром уже была реанимация», — цитирует ТАСС осужденного.

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Борис Шпигель лишен наград Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.

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