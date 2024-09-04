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Борис Шпигель лишен наград Пензенской области

10:10 | 04.09.2024 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, получивший 11 лет колонии строгого режима по делу о взятках, лишен наград региона в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Борис Шпигель лишен наград Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Лишить Шпигеля Бориса Исааковича ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и почетного звания Пензенской области «Заслуженный юрист Пензенской области», — говорится в распоряжении, которое глава региона Олег Мельниченко подписал в минувший вторник, 3 сентября.

Помимо этого, экс-сенатор лишен поощрения губернатора, которым был отмечен в 2008 году.

«Лишить Шпигеля Бориса Исааковича почетного знака губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской», — сказано в указе, который Олег Мельниченко также подписал 3 сентября.

Кроме того, благодарности губернатора Пензенской области лишен бывший заместитель директора – начальник отдела по связям с общественностью ГБУ «Представительство правительства Пензенской области при правительстве Российской Федерации» Федор Федотов, которому за посредничество во взяточничестве назначено 7,5 лет лишения свободы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 сентября губернатор Олег Мельниченко подписал распоряжение, в соответствии с которым бывший глава региона Иван Белозерцев, получивший 12 лет колонии строгого режима по делу о взятках, лишен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской области».

Помимо этого, Иван Белозерцев лишен поощрений, которыми был отмечен в 2008 и 2003 годах: почетной грамоты и благодарности губернатора.

3 сентября депутаты пензенской гордумы седьмого созыва в ходе внеочередной сессии приняли решение лишить Ивана Белозерцева звания «Почетный гражданин города Пензы».

Также признано утратившим силу решение гордумы о поощрении Ивана Белозерцева памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

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