Борис Шпигель покинул СИЗО и будет госпитализирован — адвокат Криминал

Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, осужденный на 11 лет колонии строгого режима по делу о взятках и освобожденный от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, покинул СИЗО «Матросская тишина» 5 ноября, в ближайшее время он будет госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Сорокин.

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«Нашего подзащитного освободили. В ближайшее время у него в планах госпитализация для дальнейшего полноценного прохождения лечения», — сказал собеседник агентства.

Адвокат также уточнил, что «все арестованные ранее печатные издания будут реализованы» для погашения штрафа, назначенного судом в качестве дополнительного наказания.

5 ноября Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Ходатайство поддержала в суде прокуратура.

Борису Шпигелю оставалось отбыть 7 лет и 4 месяца.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.