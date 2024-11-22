Суд в Пензе назначил реальные сроки заместителю гендиректора и главному инженеру ОАО «Энергоснабжающее предприятие» по делу о разливе битума Криминал

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Суд в Пензе приговорил заместителя генерального директора и главного инженера ОАО «Энергоснабжающее предприятие» к 3 и 4 годам колонии-поселения соответственно по уголовному делу о разливе битума в марте 2022 года, в результате которого два человека погибли, еще восемь пострадали.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Следствием и судом установлено, что на территории акционерного общества «Энергоснабжающее предприятие» по улице Антонова в городе Пензе эксплуатировались два мазутных резервуара, в которых с февраля 2022 года по договору на оказание услуг хранилось около 2 тыс. тонн битума, принадлежащего одному из юридических лиц. При этом мазутные емкости не предназначались для хранения битума. Не позднее 3 марта 2022 года работники битумного хозяйства обнаружили повреждение сварного шва одного из мазутных резервуаров и просачивание из него битума, о чем было сообщено главному инженеру акционерного общества. 9 марта 2022 года произошло разрушение резервуара, в результате его разгерметизации и разлива битума два работника организации погибли на месте происшествия, еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что двум юридическим лицам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 31 млн. рублей, который в ходе следствия возмещен фигурантами в полном объеме.

«Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде 3 и 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок два года. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в тексте.