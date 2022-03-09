Пензенский губернатор опубликовал видео разгерметизации резервуара для хранения битума
Печать
Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент разрушения резервуара с битумом в Пензе.
Фото: Uprgkh.pnzreg.ru
На кадрах видно, как всего за несколько секунд емкость складывается почти полностью и из нее выливается битум, который заливает всю территорию вблизи.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.
В результате происшествия два человека погибли, восемь доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».