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Пензенский губернатор опубликовал видео разгерметизации резервуара для хранения битума

16:18 | 09.03.2022 | Общество

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент разрушения резервуара с битумом в Пензе.

Пензенский губернатор опубликовал видео разгерметизации резервуара для хранения битума

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

На кадрах видно, как всего за несколько секунд емкость складывается почти полностью и из нее выливается битум, который заливает всю территорию вблизи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.

В результате происшествия два человека погибли, восемь доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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