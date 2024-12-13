ФСБ объявила жителю Пензенской области предостережение о недопустимости содействия террористической деятельности Криминал

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», объявлено жителю Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

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«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована деятельность жителя региона, причастного к созданию условий для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности». Установлено, что злоумышленник высказывал намерения финансировать лиц, участвующих в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Вышеуказанные денежные средства могли использоваться участниками международных террористических организаций для осуществления противоправных деяний», — сказано в пресс-релизе.

«Указанному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России», — добавляется в тексте.