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ФСБ объявила жителю Пензенской области предостережение о недопустимости содействия террористической деятельности

11:36 | 13.12.2024 | Криминал

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Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», объявлено жителю Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

ФСБ объявила жителю Пензенской области предостережение о недопустимости содействия террористической деятельности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Пензенской области задокументирована деятельность жителя региона, причастного к созданию условий для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности». Установлено, что злоумышленник высказывал намерения финансировать лиц, участвующих в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Вышеуказанные денежные средства могли использоваться участниками международных террористических организаций для осуществления противоправных деяний», — сказано в пресс-релизе.

«Указанному лицу объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России», — добавляется в тексте.

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