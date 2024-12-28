Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1967 года рождения лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщина увидела в мессенджере канал про инвестиции, заинтересовалась возможностью получения дополнительного дохода, после чего ей написала неизвестная, которая пояснила, что для начала необходимо внести на счет от 10 до 100 тыс. рублей.

«Заявительница перечислила на указанный счет 100 тыс. рублей. [...] Неизвестная рассказала, что с поступивших денег она получит более 1 млн. рублей, но нужно заплатить комиссию за вывод денежных средств в размере около 400 тыс. рублей. Потерпевшая выполнила все требования и перечислила деньги. [...] После этого неизвестная перестала выходить на связь, и заявительница поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».