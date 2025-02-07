В Пензе вынесен приговор по делу о нападении на гендиректора стройкомпании Криминал

Пенза, 7 февраля 2025. PenzaNews. 55-летний предприниматель из Пензы и еще четверо мужчин осуждены за разбойное нападение на руководителя одной из строительных компаний в декабре 2022 года, организатор преступления получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей, его подельники — от 7 до 8 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что к сентябрю 2022 года 55-летний подсудимый ввиду наличия корпоративного конфликта со своим давним другом-партнером по строительному бизнесу решил совершить на него разбойное нападение. Для этого он в октябре 2022 года приехал в Москву, где обратился к 63-летнему местному жителю и просил его оказать содействие в поиске исполнителей нападения на бывшего компаньона за денежное вознаграждение в размере 4 млн. рублей. Житель столицы согласился помочь пензенскому предпринимателю и предложил своему 49-летнему знакомому с криминальным прошлым поучаствовать в деле, на что последний ответил согласием и договорился с жителем Владикавказа, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, о совершении разбойного нападения на генерального директора одной из пензенских строительных компаний за 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ноябре заказчик вновь приехал в Москву и передал 63-летнему знакомому обещанные 4 млн. рублей и данные со сведениями о потерпевшем.

«Деньги и записка со сведениями о «жертве» были переданы 49-летнему москвичу, а тот перечислил в качестве задатка 100 тыс. рублей 48-летнему исполнителю из Владикавказа. Последний, будучи инвалидом II группы, понимая, что самостоятельно не сможет совершить нападение, привлек к совершению преступления 33-летнего земляка — чемпиона мира среди юниоров по греко-римской борьбе», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что жители Владикавказа прибыли в Пензу в декабре и несколько дней готовились к нападению: приезжали к месту жительства потерпевшего и выслеживали его возле работы.

«27 декабря 2022 года 33-летний злоумышленник в послеобеденное время прибыл к месту работы «жертвы» на улице Пушкина города Пензы. Для маскировки надел светоотражающий жилет, взял ведро, чтобы быть похожим на работника коммунальных служб. При появлении потерпевшего молодой мужчина напал на него со спины, нанес не менее трех ударов кулаком по голове, схватил за руку, в которой находилась сумка с деньгами в сумме 341 тыс. 800 рублей и стал ее выкручивать. В результате преступных действий здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Нападавший был задержан на месте происшествия братом потерпевшего и его знакомым», — указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в судебном заседании подсудимые вину не признали.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.