14:50:59 Вторник, 18 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Молодой пензенец лишился почти 1,5 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах

09:16 | 18.02.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. 21-летний житель Пензы перечислил аферистам почти 1,5 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

Молодой пензенец лишился почти 1,5 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, молодой человек нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, оставил свой номер телефона, после чего ему позвонила незнакомка, которая представилась менеджером трейдинговой компании и пообещала быстрое и легкое обогащение.

«Следуя инструкциям собеседницы, пензенец установил приложение на смартфон и зарегистрировался в системе. После этого он перечислил почти 1,5 млн. рублей, из которых более 1 млн. рублей были взяты в кредит, на расчетный счет. Спустя время связь прекратилась, а все попытки вывести вложенные средства закончились неудачей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В «КБУ» Заречного поступило две единицы спецтехники В Пензе пассажир такси украл портмоне с деньгами
В Кузнецке сгорели баня и хозяйственная постройка, пострадал мужчина В отношении жителя Сердобского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
В Каменке задержан житель Пензы, оборудовавший тайники с наркотиками В Пензе из Суры извлекли тело мужчины
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама