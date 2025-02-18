Молодой пензенец лишился почти 1,5 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах Криминал

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. 21-летний житель Пензы перечислил аферистам почти 1,5 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, молодой человек нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, оставил свой номер телефона, после чего ему позвонила незнакомка, которая представилась менеджером трейдинговой компании и пообещала быстрое и легкое обогащение.

«Следуя инструкциям собеседницы, пензенец установил приложение на смартфон и зарегистрировался в системе. После этого он перечислил почти 1,5 млн. рублей, из которых более 1 млн. рублей были взяты в кредит, на расчетный счет. Спустя время связь прекратилась, а все попытки вывести вложенные средства закончились неудачей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».