Вступил в силу приговор заместителю гендиректора и главному инженеру АО «Энергоснабжающее предприятие» по делу о разливе битума в Пензе Криминал

Пенза, 9 апреля 2025. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы в отношении заместителя генерального директора и главного инженера АО «Энергоснабжающее предприятие» по уголовному делу о разливе битума в марте 2022 года, в результате которого два человека погибли, еще восемь пострадали, вступил в законную силу.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По делу установлено, что в период с 14 февраля по 9 марта 2022 года осужденные нарушили ряд требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, правил техники безопасности и охраны труда, что привело к обрушению 9 марта 2022 года наполненного битумом металлического резервуара, расположенного на улице Антонова города Пензы. В результате разлива горячего битума общей массой около 2 тонн на площади более 12,8 тыс. кв. метров пострадали 10 работников организации в возрасте от 22 лет до 61 года, двое из которых погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, на сумму свыше 31 млн. рублей причинен имущественный ущерб двум юридическим лицам. [...] Приговором Железнодорожного районного суда города Пензы от 22 ноября 2024 года заместитель генерального директора (занимавший ранее должность генерального директора общества) и главный инженер АО «Энергоснабжающее предприятие» признаны виновными по ч. 3 ст. 217 УК РФ. [...] Должностным лицам судом назначено наказание в виде 4 и 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также они на два года лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что гражданские иски родственников погибших и потерпевших о компенсации морального вреда, предъявленные к юридическому лицу, удовлетворены частично, по девяти искам с организации взыскано 7,2 млн. рублей.

«По двум гражданским искам о взыскании с осужденных и АО «Энергоснабжающее предприятие» причиненного материального ущерба за потерпевшими признано право на их удовлетворение, вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вину в совершении преступления осужденные не признали.

«Не согласившись с приговором, защитники осужденных обжаловали его в апелляционном порядке, указывая на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем просили оправдать подзащитных или назначить им более мягкое наказание. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор Железнодорожного районного суда города Пензы законным, назначенное осужденным наказание — справедливым. Апелляционные жалобы в указанной части оставлены без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — говорится в сообщении.