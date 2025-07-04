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Олег Фомин переведен под домашний арест

13:23 | 04.07.2025 | Криминал

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Пенза, 4 июля 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд изменил меру пресечения предпринимателю, бывшему депутату пензенской гордумы Олегу Фомину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, с заключения под стражу на домашний арест.

Олег Фомин переведен под домашний арест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 июля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила меру пресечения Олегу Фомину на домашний арест с содержанием по месту его жительства по 19 августа 2025 года. Коллегия сочла это возможным, так как защитник Фомина в судебном заседании предоставил сведения о возмещении причиненного муниципальному образованию город Пенза ущерба в размере 16 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем напоминается, что 24 июня Первомайский районный суд Пензы рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении Олега Фомина меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Согласно предъявленному обвинению, действиями Фомина и соучастников преступления городу Пензе причинен материальный ущерб на сумму не менее 16 млн. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что суд первой инстанции принял решение об избрании Олегу Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания — по 19 августа 2025 года, его адвокат подал на это решение апелляционную жалобу.


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