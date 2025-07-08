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Уголовное дело в отношении Александра Воронкова передано в суд

10:07 | 08.07.2025 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Уголовное дело в отношении Александра Воронкова передано в суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в апреле 2024 года глава Бессоновского района решил незаконно завладеть земельными участками в селе Бессоновка. С этой целью он организовал изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков с «Индивидуального жилищного строительства» на «Ведение огородничества», снизив их кадастровую стоимость и поделив их на восемь участков. Изменение вида разрешенного использования и раздел земельных участков предоставили возможность приобретения права собственности на них без торгов. Земельные участки общей площадью более 4 тыс. кв. метров переданы в аренду знакомому обвиняемого. Они были выкуплены мужчиной за 658 тыс. рублей при их рыночной стоимости более 2,3 млн. рублей. В дальнейшем планировалась передача их в собственность фигуранту уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что довести свой преступный умысел до конца глава Бессоновского района не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.

В тексте уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следователями СУ СКР по Пензенской области.


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