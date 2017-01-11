Татьяна Курдова избегает общения со СМИ на тему переименования управления в министерство Культура

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Татьяна Курдова, возглавляющая управление культуры и архива Пензенской области, которое решено переименовать в министерство, избегает общения со СМИ на тему предстоящих изменений.

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В минувший вторник, 10 января, на рабочем месте ее застать не удалось. По мобильному телефону Татьяна Курдова пояснила, что находится на совещании и освободится только после 17.00.

После этого времени журналист ИА «PenzaNews» еще несколько раз набрал номер чиновницы, но звонки остались без ответа.

В среду, 11 января, все попытки получить комментарий Татьяны Курдовой также не увенчались успехом.

Утром в приемной руководителя управления сообщили, что она «проводит совещание», а спустя некоторое время — что «принимает гостей».

В 14.49, когда журналист в очередной раз позвонил, секретарь попросила обозначить предмет разговора.

«Вы хотите по вопросу реорганизации управления переговорить?» — поинтересовалась она и попросила подождать некоторое время.

Вернувшись к телефону, секретарь сообщила, что Татьяна Курдова не готова общаться со СМИ.

«Татьяна Владимировна говорит: «Я пока никаких комментариев не могу дать». Это вам лучше созвониться с пресс-службой губернатора», — сказала она.

На возражение о том, что журналистам важно донести до жителей региона личное мнение Татьяны Курдовой относительно готовящихся изменений, секретарь повторила, что начальник не будет давать комментариев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 января стало известно, что губернатор Иван Белозерцев принял решение о реорганизации управления культуры и архива Пензенской области. Планируется, что на его базе будет создано два ведомства — министерство культуры и туризма, а также комитет по делам архивов.

Предыдущий руководитель управления культуры и архива региона Евгений Шилов, который в настоящее время возглавляет центр культуры и досуга, предположил, что переименование не скажется коренным образом на работе ведомства. Вместе с тем, по его мнению, появление в регионе министерства культуры говорит о том, что к данной сфере относятся с уважением.

В свою очередь директор картинной галереи Кирилл Застрожный, проработавший в сфере культуры большую часть своей жизни, назвал переименование управления исторической справедливостью. Он предположил, что статус министерства даст больше возможностей и повысит ответственность работников за результаты своей работы.