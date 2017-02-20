В пензенских библиотеках за год проведено более 53 тыс. мероприятий Культура

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Более 53 тыс. различных мероприятий проведено в библиотеках Пензенской области в 2016 году. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

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Она отметила, что в рамках Года кино в России было организовано около 100 киномероприятий.

По мнению Татьяны Курдовой, среди наиболее ярких из них можно назвать приезд в Пензу кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, который в числе прочего принял участие в открытии мемориальной доски Ивану Мозжухину.

Татьяна Курдова добавила, что в прошлом году в Пензенской области было организовано 597 выставочных проектов, которые посетили 991 тыс. человек.

«Это на 5 тыс. человек больше, чем в 2015 году», — сказала она.