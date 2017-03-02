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В пензенском драмтеатре показали макет декорации в сказке «Аленький цветочек»

11:07 | 02.03.2017 | Культура

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Пенза, 2 марта 2017. PenzaNews. Приемка макета декорации к сказке «Аленький цветочек», премьера которого намечена на середину апреля, состоялась в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в среду 1 марта.

В пензенском драмтеатре показали макет декорации в сказке «Аленький цветочек»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Художник-постановщик Марина Смельчакова создала яркие декорации в оранжевых тонах.

Дом купца по ходу сценария будет трансформироваться в волшебный сад и в дворец заморского чудища.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановкой спектакля занимается молодой режиссер из Санкт-Петербурга Игнат Кириллов, а над музыкальным оформлением работает композитор Валерий Куликов.

На роль Отца назначен Владислав Матюкин, старших его дочерей сыграют Юлия Кузьмина и Мария Соловьева «в очередь» с Еленой Павловой и Юлией Кошкиной. В образе Няни предстанут Наталья Арефьева и Вера Дупенко, на роль работника Антона назначен Александр Стешин, а лесных разбойников — Андрей Аббасов, Илья Кочетков и Николай Потапов.

Роли главных героев — Аленушки и Чудища, который впоследствии станет прекрасным принцем — исполнят Юлия Кузнецова и Альберт Ибраев.

Спектакль по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича ставился на пензенской сцене трижды: в 1951 году с Людмилой Лозицкой и Юрием Гранатовым в главных ролях, в 1964 году — с Генрихом Вавиловым и Ларисой Акинчиц и в 1982 году, когда Аленушку сыграла Надежда Абызова, одну из старших сестер — Галина Репная, а Чудище — Евгений Панов.
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