В Пензе школьные коллективы станут участниками фестиваля театрального творчества Культура Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Школьные коллективы из разных районов области примут участие в фестивале театрального творчества «Сурская весна», который пройдет в Пензе во вторник, 18 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Учащиеся из Каменки представят постановку «Золушка», из Бессоновки — «Обыкновенное чудо», воспитанники центра детского творчества Нижнеломовского района — «Сотворившая чудо», а школьники Нижнего Ломова — кукольные спектакли. Во дворце детского и юношеского творчества Пензы для учащихся старшего школьного возраста состоится просмотр спектакля-трилогии в жанре психологического фарса. Постановку «Колумбус» покажут учащиеся из Кузнецка. После этого пройдет церемония награждения победителей и призеров. Лучшие будут названы в четырех номинациях. Награды получат лучшие театральные коллективы из сельской и городской местности, кукольный театр, а также актер, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость