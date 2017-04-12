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В Пензе школьные коллективы станут участниками фестиваля театрального творчества

15:00 | 12.04.2017 | Культура

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Школьные коллективы из разных районов области примут участие в фестивале театрального творчества «Сурская весна», который пройдет в Пензе во вторник, 18 апреля.

В Пензе школьные коллективы станут участниками фестиваля театрального творчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Учащиеся из Каменки представят постановку «Золушка», из Бессоновки — «Обыкновенное чудо», воспитанники центра детского творчества Нижнеломовского района — «Сотворившая чудо», а школьники Нижнего Ломова — кукольные спектакли.

Во дворце детского и юношеского творчества Пензы для учащихся старшего школьного возраста состоится просмотр спектакля-трилогии в жанре психологического фарса. Постановку «Колумбус» покажут учащиеся из Кузнецка.

После этого пройдет церемония награждения победителей и призеров.

Лучшие будут названы в четырех номинациях. Награды получат лучшие театральные коллективы из сельской и городской местности, кукольный театр, а также актер, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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