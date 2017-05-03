В Пензе объявлен сбор средств на фестиваль «Jazz May» Культура

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Организаторы VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», который пройдет в Пензе с 19 по 21 мая, объявили сбор благотворительных пожертвований на обустройство открытой площадки мероприятия.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В зависимости от суммы взноса зритель может рассчитывать на различные сувениры , начиная со значка, набора из трех открыток, флакона мыльных пузырей, и заканчивая брендированной бутылкой, майкой и надувным диваном.

Сумма пожертвования может варьироваться от 50 до 4 тыс. 500 рублей.

Особый интерес представляет перекидной настенный календарь, в котором отсчет начинается со времени открытия фестиваля «Jazz May – 2017» и заканчивается маем будущего года.

Он проиллюстрирован скетчами 13 пензенских художников.

Читайте также

Открытую площадку «Jazz May» помогут спроектировать архитекторы объединения «Вещь!»

В проекте задействованы арт-директора скульптурного парка «Легенда» Валентина Дусавицкая и Юрий Ткаченко, автор множества персональных выставок Дмитрий Жаров, руководитель художественной студии «Форма» Ольга Новгородская, иллюстратор Анна Завьялова, журналист Ксения Вдовикина и другие художники — как профессионалы, так и любители.

Иллюстрации представляют собой свободные зарисовки на тему фестивальных сюжетов.

Для того, чтобы поддержать проект, необходимо перечислить 1 тыс. рублей через оператора сбора средств, которым выступил пензенский фонд «Гражданский Союз», и забрать свой календарь на информационной стойке мероприятия 20 или 21 мая.

Также он поступит в продажу, однако тираж будет ограничен.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участниками VII фестиваля «Jazz May» станут представители шести стран. В их числе США, Испания, Франция, Венгрия, Люксембург и Россия.

На основной площадке — в киноконцертном зале «Пенза» — выступят поющая пианистка Дина ДеРоуз, интернациональная команда «Electric Shock», московская группа «Miraif» и ее бессменная вокалистка Мариам Мерабова. Публику ждет несколько премьер. Первая из них — программа венгерского гитариста Майка Готхарда от группы «Electric Shock», альбом «Flow» московской певицы Алины Ростоцкой и альбом фортепианного трио «Dock in Absolute» из Люксембурга.

В 2017 году впервые в истории «Jazz May» будет организована трехдневная школа вокала. Авторские мастер-классы проведут Дина ДеРоуз, Мариам Мерабова и Алина Ростоцкая.